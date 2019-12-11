Евросоюз и Украина обсудили санкции в отношении Крыма

Переговоры ЕС и Украины относительно Крыма проходят в седьмой раз.

Европейский Союз и Украина обсудили последствия незаконной аннексии Крыма и Севастополя в Брюсселе во вторник. Встреча состоялась на уровне высших должностных лиц Европейской службы внешних дел, Европейской комиссии и представителей украинского правительства, сообщает пресс-служба ЄСЗД.

"ЕС и Украина предоставили обновленный отчет о своей соответствующей политике в отношении Крыма и Севастополя, включая ограничительные меры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили безопасность и ситуацию с правами человека на полуострове. Кроме этого, участники обратили внимание на сотрудничество на международных форумах и вопросы международного права

"ЕС не признает и не признавала незаконную аннексию Крымского полуострова Россией. Он остается обязан полностью реализовывать свою политику непризнания", - сообщает пресс-служба.

Дипломат Максим Кононенко в своей статье для ZN.UA писал, что российская оккупация Крыма - это надолго. По его мнению, чтобы надолго не превратилось в навсегда, Украина должна противопоставить российскому агрессору последовательную, системную и консолидированную политику непризнания, рассчитанную на дальнюю перспективу.

По материалам ZN.UA