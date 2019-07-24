ФСБ завершила расследование против украинских моряков

Федеральная служба безопасности РФ 23 июля завершила расследование против 24 украинских моряков, взятых в плен в ноябре 2018 года возле Керченского пролива.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в фейсбуке.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования. Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела", - написал он.

Полозов прогнозирует, что стадия ознакомления может занять 2-3 месяца.

После этого будет составлено обвинительное заключение, его направят прокурору, а после утверждения им - в суд.

Российские пограничники атаковали и захватили три украинских судна - бронекатера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" - 25 ноября 2018 года. Экипаж кораблей захватили, обвинили в незаконном пересечении границы и арестовали.

Сейчас их содержат под стражей в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что никакого уголовного правонарушения не было, а Россия должна освободить моряков и вернуть Украине корабли. Россия это решение не выполнила. По материалам LB.ua