ГБР открыло дело о поездке Порошенко на Мальдивы

Следователи проверяют, под чьим именем президент летал в отпуск.

Государственное бюро расследование открыло уголовное производство, которое касается поездки бывшего президента Петра Порошенко на Мальдивы в начале 2018 года. Следователи собираются проверить слухи о том, что он летал на отдых под чужим именем.

Об этом говорится в фейсбуке ГБР.

"ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего Президента Украины. Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим Президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов", - сказано в сообщении.

Дело квалифицировали по ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка через границу), ч.4 ст.358 (использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Имя бывшего президента в сообщении не указано, но бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов выложил в своих соцсетях документы, которые указывают, что речь о Порошенко. "Вчера мы сообщили о новой уголовной инициативе по факту организации незаконного пересечения границы и поездки близких к Порошенко лиц в 2018-м году по чужим паспортам на Мальдивский архипелаг", - говорится в фейсбуке Портнова.

Напомним, в начале 2018 года Порошенко провел короткий отпуск с семьей на Мальдивских островах.

Журналисты программы "Схемы" выяснили, что Порошенко вылетел из Киева 1 января на самолете бизнес-класса Falcon 7X частной турецкой авиакомпании Setair. Но по документам на нем летела не семья президента, а люди с совершенно другими именами.

В феврале 2018 года на пресс-конференции Порошенко заявил, что летал в отпуск на Мальдивы "под своей фамилией, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников". По материалам LB.ua