Генерала Кривоноса назначили ответственным за тероборону Украины

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос назначен ответственным за развитие территориальной обороны Украины.

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Второй вопрос (во время заседания СНБО 5 декабря 2019 года - ред.), который обсуждался, связан с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимание, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу ", - цитирует Данилова агентство.

Как сообщал Укринформ, Сергей Кривонос остается заместителем секретаря Совбеза Украины. 29 ноября Президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил его от выполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и вывел его из состава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. По материалам Укринформ.