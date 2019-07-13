Ігор Смешко: Народи України і Грузії на покоління вперед сприйматимуть народ Росії як загрозу (відео)

Успіх демократії в Україні дійсно загрожує авторитарно-клановій системі, яка існує в Росії.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час ефіру ток-шоу «Опозиція» на телеканалах «Наш» та «Україна».

«Треба дуже старатися, щоб з двох народів, які щиро відносились до російського народу – українського і грузинського – зробити не тільки своїх опонентів, а на покоління ці народи такими, які будуть сприймати російський народ як загрозу для існування цих держав», — сказав Ігор Смешко.

За його словами, у Росії дуже багато проблем. «У березні 2014 року я давав Le Figaro інтерв’ю під час подій в Криму. Де я сказав: над 140 мільйонами [громадян Росії – ред.] нависає країна з двома мільярдами [громадян Китаю]. У частині за Уралом – ода людина на квадратний кілометр. Із збройних сил майже все переміщено на захід. З народу, який теоретично міг би підставити плече, зробили ворога цією агресією», — зазначив лідер партії «Сила і Честь».

Ігор Смешко підкреслив, що успіх демократії в Україні дійсно загрожує авторитарно-клановій системі, яка там існує. «Але хай народ Росії вибирає свій шлях. Але демократія це єдиний шлях для збереження на довгу перспективу територіальної цілісності. Без реформ ця система не втримається. Українська демократія не є ворогом для російського народу. Але це питання російського народу, чому він таке дозволяє і це його вибір», — наголосив Смешко.