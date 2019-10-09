Кабмин принял решение для запуска отопительного сезона

Кабинет министров 9 октября принял решения, которые необходимы для старта отопительного сезона.

Об этом во время брифинга по результатам заседания правительства сказал премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас последняя неделя подготовки к отопительному сезону. Сегодня мы на правительстве много времени уделили обсуждению проблем, связанных с этим важным событием. Отопительный сезон у нас традиционно стартует сложно, многие предприятия имеют долги, судебные дела, кто-то не может получить номинацию от Нафтогаза, чтобы получить газ. Все эти вопросы обсуждали", - сказал Гончарук.

По его словам, для подготовки к отопительному сезону была создана отдельная рабочая группа под председательством министра развития громад и территорий Алены Бабак.

Премьер-министр отметил, что Кабмин сделает все, чтобы Украина вошла в отопительный сезон без проблем.