Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи ВМС Украины

Киев предложил НАТО создать отдельный пакет помощи Военно-морским силам Украины, сообщило интернет-издание "Европейская правда".

"У нас есть так называемый пакет помощи, в котором есть разные механизмы, в частности трастовые фонды. Одна из идей - помощь нашему военно-морскому флоту сформировать в один пакет, чтобы увидеть, какие есть потребности и какие есть возможности помочь, чтобы каждая страна могла найти свою нишу", - цитирует издание слова постоянного представителя Украины в НАТО Вадима Пристайко в ночь на четверг.

Украина передала Альянсу запрос о поддержке в Черном море перед встречей министров обороны 13-14 февраля.

"Наш официальный запрос уже поступил в Альянс. Он согласован с нашими Вооруженными силами, передан всем членам уже. На момент прибытия министров у них есть наши просьбы, наши запросы. Мы работаем над тем, чтобы эти меры были реализованы", - рассказал В.Пристайко.

По его словам, запрос, в частности, содержит просьбу финансовой, политической и демонстративной поддержки (т.е. присутствия в Черном море), а также организации совместных учений.

"Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств. Разведка, радары, обмен информацией - все, что военные должны запросить у других стран по военной помощи", - пояснил дипломат.