Комитет Рады не поддержал увольнение Полторака

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны не поддержал представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении министра обороны Степана Полторака.

Такое решение члены комитета приняли на заседании в среду, сообщает корреспондент Укринформа.

"До озвучивания Президентом своей позиции относительно следующего министра обороны не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака Степана Тимофеевича с должности министра обороны", - объявил председатель комитета Сергей Пашинский.

В заседании комитета принимал участие представитель Президента Руслан Стефанчук, чтобы обосновать необходимость представления об увольнении Полторака.

"Внесение - в пределах конституционных полномочий Президента, который действует в порядке, предусмотренном статьей 85 и 106 Конституции Украины. Что касается целесообразности, я думаю, это исключительная компетенция Президента - он ее обосновал", - сказал Стафанчук.

В то же время на вопросы членов комитетов, почему от Президента нет одновременного представления кандидатуры нового министра обороны, Стефанчук объяснил, что такого не предусмотрено ни одним нормативно-правовым актом и Конституцией Украины.

"Но из практики я вам гарантирую, что как только будет удовлетворено это представление, сразу будет внесено представление на следующего министра обороны", - добавил Стефанчук. Читайте также: Зеленский внес в Раду представление на увольнение Климкина, Полторака и Грицака

В то же время участие в заседании участвовал и министр обороны Степан Полторак, который отметил, что готов выполнять свои обязанности, пока ВР не примет решение о его увольнении. Также министр подчеркнул, что готов помогать новому руководству оборонного ведомства в случае, если его знания и опыт будут нужны.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представление об увольнении Полторака с должности министра обороны, а также Павла Климкина с должности министра иностранных дел и Василия Грицака с должности главы СБУ. По материалам Укринформ.