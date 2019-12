Лавров опроверг слова Трампа о содержании встречи

Президент США и глава МИД России встретились в Вашингтоне. В сообщении Белого дома сказано, что Трамп предостерег Лаврова от вмешательства в выборы. Но сам Лавров такого не помнит.

Глава МИД России Сергей Лавров в ночь на среду, 11 декабря, опроверг заявление Белого дома о том, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трамп тот предостерег Лаврова от вмешательства России в американские выборы.

Об этом сообщает DW.

"Мы не обсуждали выборы", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трампом.

"Президент Трамп предостерег от любых попыток России вмешаться в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной", - говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа и Лаврова. Сам Трамп в своем Twitter назвал встречу с Лавровым "очень хорошей" и также написал, что одной из ее тем было "вмешательство в выборы".

Just had a very good meeting with Foreign Minister Sergey Lavrov and representatives of Russia. Discussed many items including Trade, Iran, North Korea, INF Treaty, Nuclear Arms Control, and Election Meddling. Look forward to continuing our dialogue in the near future!

pic.twitter.com/tHecH9a9ck

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2019

До встречи с Трампом Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майклом Помпео. Глава Госдепартамента США напомнил российскому коллеге о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

"Если Россия попытается подорвать наши демократические процессы, мы примем ответные меры", - подчеркнул Помпео. В свою очередь, Лавров назвал заявления о возможном вмешательстве во внутренние дела США безосновательными.

Москва предложила Вашингтону опубликовать закрытую дипломатическую переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года, чтобы "снять подозрения" с России во вмешательстве в выборы главы государства в 2016 году, заявил глава МИД РФ. Однако администрация нынешнего президента США ответила отказом, посетовал Лавров. По материалам https://hvylya.net