Личный адвокат Трампа ищет встречи с Зеленским - The New York Times

Личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани - планирует поездку в Украину, стремясь подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу. Об этом пишет The New York Times, передает УНН.

Джулиани сообщил, что планирует посетить Киев "в ближайшие дни", и хочет встретиться с избранным президентом Украины, чтобы убедить его продолжить расследование, которое, как утверждают союзники Белого дома, может дать новую информацию по двум вопросам, которые представляют большой интерес для Трампа, пишет издание.

Одним из них является происхождение расследования специального прокурора США о вмешательстве России в выборы 2016 года. Другим - причастность сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху.

Как отмечается в статье, союзники Трампа надеются, что расследования могут помочь действующему президенту США в его кампании по переизбранию.

"Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем право", - сказал Джулиани в четверг, отвечая на вопрос о том, что он пытался получить информацию параллельно со специальным прокурором.

"В этом нет ничего противозаконного. Кто-то может сказать, что это неуместно. И это не внешняя политика - я прошу их провести расследование, которое они уже проводят, и другие люди говорят им прекратить. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его останавливать, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - добавил Джулиани.

Запланированная поездка Джулиани, о которой ранее не сообщалось, является частью усилий бывшего мэра Нью-Йорка и небольшой группы союзников Трампа, работающих над повышением интереса к украинским расследованиям. Их мотивация, как сказано в статье, заключается в том, "чтобы попробовать дискредитировать расследование специального прокурора; подорвать дело против Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Трампа, и потенциально навредить Байдену, лидирующему кандидату в президенты от Демократической партии 2020 года".

Как отмечает издание, расследование было начато украинской прокуратурой в период пребывания у власти нынешнего президента страны Петра Порошенко. В прошлом месяце он проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому. Зеленский заявил, что хотел бы заменить Генпрокурора Юрия Луценко, "который несколько раз встречался с Джулиани для обсуждения этих вопросов", пишет издание.

Джулиани сказал, что он в течение нескольких недель планировал поехать в Киев, чтобы выступить с речью перед "еврейским сообществом" относительно политики на Ближнем Востоке, указано в статье.

При этом, как сообщается, посредники для Джулиани работали над организацией встречи с людьми, которые, по их мнению, могли бы иметь информацию о новой администрации Зеленского и расследованиях, которыми интересуется Джулиани. А в последние дни Джулиани обратился через посредников с просьбой о встрече с Зеленским, сказал он, добавив: "Это еще не подтверждено".

Если встреча состоится, Джулиани сказал: "Я собираюсь рассказать ему, что я знаю о людях, которые его окружают, и насколько важно провести полное и справедливое расследование".

Он сказал, что усилия, которые он планирует приложить в Украине, имеют полную поддержку Трампа. Джулиани отказался сказать конкретно, рассказывал ли он Трампу об ожидаемой встрече с Зеленским, но добавил: "Он в основном знает, что я делаю, конечно, как его адвокат".

Напомним, суд округа Колумбия ранее в среду приговорил бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа до 3,5 лет тюремного заключения, а суд Александрия (штат Вирджиния) - до 3 лет и 11 месяцев. Таким образом, в целом он должен провести в заключении 7,5 лет. Также суд в США приговорил соратника Манафорта за сотрудничество с правительством Януковича. По материалам УНН.