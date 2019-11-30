Макрон нагородив командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги"

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка французьким національним орденом "За заслуги".

Про це повідомляють Військово-морські сили України у Facebook.

Орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

"Національний орден "За заслуги", який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил" - сказав де Понсен.

Воронченко назвав нагороду оцінкою діяльності всіх ВМС України.

"Між нашими флотам підтримується плідна співпраця. Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово- морські сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань", - підкреслив Воронченко, повідомляє "Високий Замок".