Международный трибунал начал слушания дела по захвату РФ украинских моряков

Международный морской трибунал ООН 10 мая начал слушания по иску Украины о мерах к РФ для освобождения пленных украинских моряков и захваченных кораблей.

Об этом сообщает сайт ведомства, где ведется онлайн-трансляция.

Позицию Украины на заседании представляет заместитель главы МИД Елена Зеркаль и профессор по международному праву. В своей речи Зеркаль отметила о захвате российской ФСБ украинских кораблей и их экипажей в Азовском море.

"Спор между сторонами касается и продолжающегося незаконного захвата и задержания Российской Федерацией украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и украинского военно-морского судна "Яны Капу" 25 ноября 2018 года в Черном море. Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву", - заявила Зеркаль.

Она также добавила, что "Украина дала РФ все шансы решить этот вопрос дипломатическими средствами, однако без прогресса в течение месяцев наших усилий, мы в конце концов не имели другого выбора, чем обратиться к судебным средствам разрешения спора".

В свою очередь, адвокат Илья Новиков написал в Twitter, что украинское ходатайство будет заслушано в отсутствии государства-ответчика.

Российская делегация на слушания в Гамбург не явилась, украинское ходатайство будет заслушано в отсутствии государства-ответчика pic.twitter.com/IHTAyvuzlG - Ilya Novikov (@vertiporokh) 10 мая 2019 г.

Также он добавил, что Россия указала в своем меморандуме суда, что украинские корабли стремились сделать "тайный проход" через Керченский пролив.

Россия указала в своем меморандуме суда,что украинские корабли стремились совершить "тайный проход" через Керченский пролив.Это невозможно физически и не согласуется с утверждениями того же меморандума,что украинские корабли были обнаружены задолго до входа в пролив #ITLOSCase26 - Ilya Novikov (@vertiporokh) 10 мая 2019 г.

Кроме заместительницы главы МИД Украины, в зале суда вице-адмирал Андрей Тарасов, заместитель командующего и начальник Штаба ВМС Украины, адвокаты украинской стороны - профессора Фред Соунс и Жан-Марк Тювенин.

Напомним, 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива. Из экипажа буксира никто не пострадал. После этого российская сторона заблокировала проход Керченским проливом. Украинские корабли простояли у Керченского пролива до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники начали преследование украинские суда, а после применили оружие, напав на них. Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен. Несколько из них получили ранения во время нападения.

Впоследствии так называемые суды в анексованому Крыму арестовали их на два месяца. После этого моряков доставили в СИЗО в Москве. Всех их обвиняют в якобы незаконном пересечении российской границы. Позже все украинские моряки признали себя военнопленными России.

В середине января 2019 года суды в Москве рассмотрели вопросы продления меры пресечения морякам. Ходатайство адвокатов об обращении с ними как с военнопленными или изменении меры пресечения судьи отклонили и продлили им арест до 24-26 апреля. Аналогичное решение было принято и в апреле, продлив арест морякам до середины лета 2019 года. По материалам ТСН.ua