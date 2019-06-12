МИД Украины не согласовывал с Миятович даты возможного визита в Крым

МИД Украины не согласовывал с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович конкретные даты ее возможного визита в Крым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Мы можем подтвердить, что сегодня между комиссаром Совета Европы Д. Миятович и украинской стороной нет договоренностей по конкретным датам визита. Но главное не даты, главное - это четкое согласование с украинской стороной параметров и программы такого визита. Роль в этом процессе России ограничивается исключительно ее обязанностями как государства-оккупанта", - говорится в сообщении украинского МИД.

Кроме того, украинское внешнеполитическое ведомство отметило, что "это не Россия-оккупант открывает новую главу в отношениях с СЕ, а Украина, которая последовательно настаивала на проведении такого визита, и не одного, а на регулярной основе".

Министерство иностранных дел Украины ожидает комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович "для определения параметров мониторинга на временно оккупированных территориях Украины".

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил Крым.Реалии ТВ, что комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович пригласили в аннексированный Крым.

11 июня в Офисе комиссара по правам человека Совета Европы подтвердили, что Дунья Миятович планирует посетить аннексированный полуостров. При этом добавили, что "есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы она могла заниматься правозащитной деятельностью в Крыму".

Накануне пресс-служба Министерства иностранных дел России заявила, что "достигнута договоренность о поездке комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года". По материалам Крым.Реалии.