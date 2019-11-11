Министр обороны планирует отменить военный призыв

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил о желании отменить военный призыв.

"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной, - сказал Загороднюк в эфире "ТСН Тиждень на "1+1".

Загороднюк добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым. По его словам, каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру.

Напомним, в Украине проходит осенний призыв граждан на срочную военную службу.

В конце сентября военные комиссариаты Киева передали Национальной полиции почти 35 тысяч дел киевлян, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.

По материалам "Слово и Дело" .