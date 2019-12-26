Младшая дочь Путина и младшая дочь Шойгу вошли в совет при правительстве России

Младшая дочь президента Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в совет по развитию физкультуры и массового спорта при правительстве Российской Федерации.

Об этом пишет Русская служба Би-би-си.

Членом совета стала и младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу - Ксения.

Постановление о создании совета и распоряжение о его составе опубликованы на сайте правительства. Возглавила орган вице-премьер Ольга Голодец. Всего в его состав вошли 28 человек.

Тихонова вошла в совет как генеральный директор Фонда поддержки научно- проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие", более известного как "Иннопрактика".

В прошлом Тихонова была еще и вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н- ролла. В 2015 году на сайте Российской федерации акробатического рок-н- ролла Тихонова была названа председателем попечительского совета этой организации, актуальный состав совета не опубликован.

Катерина Тихонова известна как спортсменка, профессионально занимающаяся акробатическим рок-н-роллом. Вместе с партнером Иваном Климовым она выигрывала медали на чемпионатах России, Европы и мира. На ЧМ-2014, который проходил в Москве, пара завоевала серебро.

Ксения Шойгу руководит спортивным проектом "Лига героев", который сотрудничает с министерством обороны России. Помимо этого младшая дочь министра обороны входит в руководящий состав военно-патриотического движения "Юнармия" и работает советником заместителя председателя правления "Газпромбанка".

На ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоялась на прошлой неделе, корреспондент Би-би-си спросила президента, когда он признает родство с Катериной Тихоновой и старшей дочерью Марией Воронцовой. Отвечая на вопрос, Путин подробно рассказал о бизнесах "обеих женщин", однако не подтвердил и не опроверг родство с ними.

В декабре 2018 младшую дочь Путина впервые показали по российскому ТВ. В сюжете телеканала "Россия" Тихонова была представлена представлена как "руководитель НИР "Иннопрактика", заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова".

Сам Путин в декабре 2015 года в ответ на вопрос о том, является ли Катерина Тихонова его дочерью, не подтвердил и не опроверг это, сославшись на соображения безопасности. В июне 2017-го Путин рассказал, что обе его дочери живут в Москве и подтвердил, что у него родился внук.

Весной 2018 Министерство финансов США подтвердило, что Катерина Тихонова - дочь Путина. Об этом говорилось в пояснительной записке к новому санкционному списку, куда попал ее муж Кирилл Шамалов. По материалам LB.ua