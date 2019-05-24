Мы не видим Медведчука переговорщиком с нашей стороны - Богдан

По словам главы Администрации Президента Украины Андрея Богдана, украинский президент Владимир Зеленский не знаком и не общался с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Украинская сторона не видит в роли переговорщика с Россией главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, заявил 23 мая в эфире канала "1+1" глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не знаком с Медведчуком.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался. И по сегодняшнюю дату... Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его переговорщиком со своей - это их выбор", - сказал глава АП.

20 мая после инаугурации Зеленского спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Медведчук останется в переговорном процессе по обмену удерживаемыми лицами, так как "это человек, у которого есть контакт с Владимиром Путиным".

Виктор Медведчук возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С 2015-го по 2018 год он входил в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом удерживаемыми лицами на востоке Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным и оказался неэффективным".

Путин и супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева крестили дочь Медведчука и его жены Оксаны Марченко Дарью. Политик подтверждал этот факт в интервью "Немецкой волне" в апреле 2018 года. По материалам Гордон.