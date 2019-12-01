На Донбассе в результате подрыва погибли бойцы ВСУ

Диверсионно-разведывательная группа боевиков осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил на Донбассе. Но во время выполнения задания погибли два бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

Как уточняется, командир подразделения, выполняющего задачи в зоне ООС, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

Во время выполнения боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва, отмечается в сообщении.

Как сообщала группа Информационное Сопротивление, в течение суток 1 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.