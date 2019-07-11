Набсовет "Укроборонпрома" возглавил Абромавичюс - СМИ

Бывший министр экономического развития Украины Айварас Абромавичюс избран главой наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром", сообщил 11 июля "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника, соответствующее решение набсовет принял на заседании в Киеве 10 июля.

"В ходе заседания были рассмотрены планы предстоящей реструктуризации "Укроборонпрома", включая проведение международного аудита госконцерна", - сказал источник.

Согласно уставу "Укроборонпрома", набсовет является высшим органом управления и включает пять членов, трех из которых назначает президент, а двух - уполномоченный орган управления (правительство).

13 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Абромавичюса и уволил двух членов наблюдательного совета концерна - Ярослава Скалько и Игоря Черкасского - в связи с истечением срока их полномочий.

9 июля Зеленский частично сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпром": президент прекратил полномочия Михаила Згуровского и назначил в набсовет секретаря Национального инвестиционного совета Давида Арахамию и своего внештатного советника Андрея Загороднюка.

Абромавичюс был министром экономического развития Украины в 2014-2016 годах. По материалам Гордон.