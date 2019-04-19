Нардепа Мустафу Найема в Летнем театре облили нечистотами - фото

В пятницу, 19 апреля, в Одессе народного депутата Мустафу Найема облили нечистотами.

Инцидент произошел, когда нардеп вместе со своими сторонниками пришел поддержать активистов, борющихся за сохранение Летнего театра в Горсаду, передает УСИ.

Как сообщается, ведро с нечистотами вылили на Найема с арки, когда он заходил на территорию площадки.

Несмотря на это, нардеп все же провел пресс-конференцию, на которой объявил об инициации общественных слушаний по поводу судьбы Летнего театра.

По словам автор проекта его реконструкции Дмитрия Шпинарева, объект хотят превратить в концертную площадку с фудкортом.

В свою очередь активисты опасаются, что на территории могут построить торговый центр.