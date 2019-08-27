Новые данные Генштаба: в боях за Иловайск погибли 220 военных

В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

В боях за Иловайск в августе 2014 года украинская армия потеряла 220 военнослужащих, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019)", - сообщили в Генштабе.

В органе уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором:

"Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 года - 10 остаются), в заложниках - 10 (по состоянию на 29.08.2014)".

В Генштабе также указали, что "к погибшим добавлено к-во пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019".

Указано, что такие цифры не учитывают погибших добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 года вместе с армией.

Напомним, в конце августа 2014 после масштабных боев военнослужащие сил АТО попали в окружение под Иловайском. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому, по договоренности, должны были выходить украинские бойцы.

Ранее официальные данные Генпрокуратуры Украины свидетельствовали, что в результате расстрела украинских военнослужащих во Иловайский в 2014 году погибло 366 человек, 429 были ранены.

Объем материалов уголовного производства по Иловайской трагедии составляет более 1150 томов, из них более 550 имеют гриф "Секретно" и "Совершенно секретно".