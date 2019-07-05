ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил возле Станицы Луганской, - штаб

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не может провести верификацию разведения сил возле Станицы Луганской. Об этом сообщил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь в эфире на "Громадському".

"СММ ОБСЕ не может провести верификацию и сказать сторонам, что разведение сил и средств в Станице Луганской состоялось в полной мере, как оно определено рамочными соглашениями", - сказал Бондарь.

Бондарь также отметил, что украинские военные имеют информацию, что боевики отошли с позиций.

"Но есть определенные оговорки, например, неразобранные фортификационные сооружения, которые в течение десяти минут или полчаса или часа можно занять и, соответственно, снова продолжить обстрелы", - пояснил генерал- майор.

По его словам, украинские военные, со своей стороны, начали разбирать фортификации.

"Мы показали добрую волю. И в том числе, вчера, когда там был представитель, заместитель главы миссии Марк Этерингтон. Он видел лично, что мы продолжаем разбирать эти фортификационные сооружения", - заявил Бондарь.

Напомним, что 5 июня на переговорах в Минске были подписаны новые договоренности по разведению сил в Станице Луганской и установлению "режима тишины".

26 июня 2019 года состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением миссии ОБСЕ. Украинские военные отошли с одной из позиций, расположенной перед КПВВ "Станица Луганская".

30 июня миссия ОБСЕ получила сообщение об окончании разведения сил в районе Станицы Луганской. Зеленский заявил, что разведение сил в этом районе может стать началом окончания горячей фазы военных действий на Донбассе. По материалам 112.ua