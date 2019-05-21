ОБСЕ не рекомендует менять законы за год до выборов - Ирина Геращенко

Руководство ВР и представители парламентских фракций и групп обсуждали на встрече с Президентом Зеленским изменения избирательного законодательства, но стандарты ОБСЕ рекомендуют странам-членам организации не менять избирательное законодательство за год до выборов.

Об этом рассказала первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко по итогам консультаций руководства Верховной Рады и представителей фракций с Главой государства, сообщает корреспондент Укринформа.

Она подтвердила, что на встрече обсуждались возможные изменения законодательства. А также подчеркнула, что присутствующие там эксперты, в частности председатель Центральной избирательной комиссии, четко заявили, что Украина должна придерживаться стандартов ОБСЕ, которые " рекомендуют странам-членам ОБСЕ не менять избирательное законодательство за год до выборов. А что говорить о несколько недель до выборов? Очевидно, что здесь есть большие проблемы", - сказала Геращенко. Вместе с тем она напомнила, что во всех международных отчетах зафиксировано, что нынешние президентские выборы были проведены демократично, честно, без нарушения законодательства.

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В то же время, как отметила первый вице-спикер, у президента Зеленского есть инициатива обратиться к Верховной Рады относительно проведения внеочередной сессии парламента, на которой ВР должна внести изменения в избирательное законодательство. По словам Геращенко, фракции и депутатские группы будут определяться по этому вопросу. Читайте также: Роспуск парламента: советник Зеленского назвал статью Конституции

Также, по словам Ирины Геращенко, на встрече с Владимиром Зеленским большинство присутствующих согласились, что решение президента о роспуске парламента является политическим и не имеет конституционных предпосылок.

"Очевидно, что сегодня новоизбранный президент хочет воспользоваться своим высоким доверием, распустить парламент, чтобы, пользуясь этим рейтингом, сформировать новую власть. В то же время, большинство присутствующих на консультациях подчеркнули, что для этого нет никаких конституционных предпосылок, и это, безусловно, является нарушением закона. В то же время согласились, что если здесь есть политическое решение президента", - сказала Геращенко.

Она также добавила, что политсила "Блок Петра Порошенко. Солидарность" готова к выборам.

Как сообщал Укринформ, 20 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на верность Украине и приступил к исполнению обязанностей. В своей инаугурационной речи он заявил о роспуске Верховной рады.

Сегодня в администрации президента прошли консультации президента с представителями парламентских фракций и председателем парламента относительно роспуска ВР. По материалам Укринформ.