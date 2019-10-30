ОБСЕ зафиксировала обстрелы возле участка разведение сил в районе Петровского

Наблюдатели сообщают, что нарушения режима прекращения огня произошли в пределах 5 км от края участка разведения

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала шесть выстрелов из стрелкового оружия и один взрыв возле участка разведение сил в районе Петровского. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"Пребывая примерно в 2 км к северу от Петровского, команда миссии слышала шесть выстрелов из стрелкового оружия примерно в 1-1,5 км к юго-востоку и один выстрел из стрелкового оружия в пределах 1-2 км к югу", - отметили в пресс-службе ОБСЕ. Читайте также:На восточном фронте без перемен. Как украинцы встретили новости о разведении сил возле Золотого

Там также добавили что, патрулируя приблизительно в 2 км к востоко-северо- востоку от Богдановки (подконтрольный правительству, 41 км к юго-западу от Донецка), наблюдатели слышали и видели один взрыв от артиллерийского снаряда в пределах 3-5 км к северо-северо-западу.

"По оценке, все указанные нарушения режима прекращения огня произошли вне участка разведения, но в пределах 5 км от его края", - уточнили в ОБСЕ.

Наблюдатели также сообщили, что не фиксировали нарушения прекращения огня в районе Золотого. По материалам "Фокус".