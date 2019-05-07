Парубия подозревают в растрате госсредств: НАБУ открыло дело

Расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением.

НАБУ открыло уголовное производство в отношении спикера Рады Андрея Парубия по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Антикорбюро.

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом НАБУ во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 2 апреля 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе.

Расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.

Напомним, ранее "Судебно-юридическая газета" сообщала, что в парламенте 23 апреля начался сбор подписей за снятие с должности главы ВР Андрея Парубия.

Кроме того, мы писали, что Парубий назвал новости в СМИ о досрочном роспуске Верховной Рады выдумками людей из окружения беглого президента Януковича. По материалам Судебно-юридическая газета