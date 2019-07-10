Печерский суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом в интервью Украине Молодой сообщил адвокат Ющенко Виталий Наум.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры во главе с Сергеем Горбатюком просило суд наложить арест на имущество третьего президента, которым он владеет "по реестрам недвижимости".

"Это обязанность следователя. Здесь вариантов нет: если статья предусматривает конфискацию, то следователь обязан до суда принять меры для ареста имущества. А инкриминируется Ющенко ч.5 ст.191 содействие овладению Януковичем государственной резиденцией "Межигорье", - объяснял Горбатюк.

Адвокат Ющенко подчеркнул, что его клиент все обвинения отвергает как надуманные и политизированные. По словам Наума, "кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть в других делах. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а личность Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше", - заявил адвокат.

По его данным, прокуратура считает, что Виктор Ющенко в 2002 году вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью, чтобы последний завладел "Межигорьем".

Издание напоминает, что вывод резиденции из государственной собственности могло состояться в 2007 году. В то время Янукович был премьер-министром. Между Ющенко и Януковичем в то время был длительный политический конфликт, который закончился досрочными выборами парламента осенью 2007 года.

Правительство после этого передало резиденцию госпредприятию "Надра Украины", которое вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года "Межигорье" стало национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Зданиями "Межигорье" занимаются волонтеры, собирающие на это средства из посетителей.

В конце мая-2019 ООО "Скомпани" стало победителем конкурса на право управления арестованной резиденцией бывшего президента Виктора Януковича "Межигорье". По материалам Укринформ.