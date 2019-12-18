Половина украинцев верят в Святого Николая, почти треть - в Деда Мороза

Половина украинцев верят в Святого Николая, треть украинцев верит в Деда Мороза, по крайней мере именно столько признались в этом социологам.

Опросы проводила Социологическая группа Рейтинг.

В Святого Николая больше верят на Западе, а вот в Деда Мороза на юге.

По результатам опроса, 76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Больше всего сторонников традиции, почти 90%, дарить подарки на День Святого Николая на Западе. В других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в Центре - 78%, на Юге - 70%, на Востоке - 64%.

Около 40% отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество. Еще для 7% опрошенных таков День Святого Николая, 3% - Старый Новый год. Только 3% не любят ни одно из перечисленных праздников.

На Юге, Востоке и в Центре больше любят Новый год, на Западе - наоборот Рождество.

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку дома: 40% живую и 38% - искусственную. По материалам Новое Время.