Польша оштрафовала международную компанию на $45 миллионов из-за Nord Stream 2

Управление защиты конкуренции и прав потребителя Польши (UOKiK) наложило на международную компанию Engie Energie штраф в размере 172 млн злотых (почти 45 миллионов долларов США) за непредоставление информации о проекте Nord Stream 2, в котором эта компания участвовала.

Об этом говорится в обнародованном сообщении UOKiK, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Это является следствием отсутствия сотрудничества в антимонопольном расследовании, которое осуществляет глава UOKiK", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф наложен по результатам антимонопольного расследования, которое с апреля 2018 года UOKiK ведет против российского "Газпрома" и пяти международных акционеров Nord Stream 2: Engie Energie, Uniper, OMV, Shell oraz Wintershall.

По убеждению UOKiK, действия акционеров Nord Stream 2 "могут быть попыткой обойти законодательство благодаря созданию компании, которая будет финансировать строительство газопровода без согласия антимонопольного органа".

Это самый большой штраф, который когда-либо налагал польский антимонопольный орган.

Как информировалось, в апреле 2018 года антимонопольный орган Польши начал следствие по делу относительно возможного сговора касательно строительства "Северного потока-2".

Согласно польским законам, максимальный штраф, который UOKiK может наложить на компанию за нарушение антимонопольного законодательства, может составлять 10% от оборотов компании в году перед принятием решения о нарушении прав конкуренции.

Как сообщалось, проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии в дополнение к уже действующему Nord Stream. Предполагается, что мощность второй ветки Nord Stream 2 будет составлять 55 млрд кубометров газа ежегодно, протяженность - более 1,2 тыс. км.

В конце октября Энергетическое агентство Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство части газопровода на территории датских территориальных вод в Балтийском море. Дания была последней страной, которая не выдавала разрешение на строительство российского газопровода.

Газопровод строит российский "Газпром" совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии, которые предостерегают, что ЕС в таком случае подсядет на российскую газовую иглу. Президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать проект санкциями.