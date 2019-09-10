Польша выиграла суд с "Газпромом" по газопроводу OPAL

Суд Европейского союза вынес решение в пользу Польши и национальной нефтегазовой компании PGNiG в споре о доступе российского "Газпрома" к ветке Nord Stream - газопроводу OPAL. Об этом пишет издание Biznes Alert.

Как отмечается в публикации, суд отменил решение Европейской комиссии, которая предоставила россиянам 100% доступ к этому газопроводу.

Таким образом, "Газпрому", возможно, придется сократить использование Nord Stream до уровня 2015 г., что заставит его больше использовать газопроводы в Украине. По этой причине решение суда может улучшить позицию Украины на переговорах о будущем поставок газа из РФ через ее территорию после 2019 г., когда закончится действующий контракт на транзит газа, говорится в публикации.

Напомним, газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 г. Он связал "Северный поток" с европейской ГТС. В декабре 2016 г. Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского "Газпрома" к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК "Нафтогаз Украины" и польский нефтегазовый оператор PGNiG.

Отметим, в 2018 г. суд Европейского Союза (ЕС) отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины" против Европейской комиссии (ЕК) с требованием отменить решение от 28 октября 2016 г., которое позволяет российскому газовому монополисту "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal. По материалам РБК-Украина.