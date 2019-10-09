После разведения в "серой зоне" могут оказаться подконтрольные Украине города и села

При разведении сил в Донбассе в "серой зоне" могут оказатся как временно оккупированные боевиками, так и подконтрольные Украине населенные пункты, заявил заместитель командующего штабом операции Объединенных сил Богдан Бондарь в эфире программы "Ваша свобода" на "Радио Свобода".

Согласно одному из планов разведения, в "серой зоне" могут оказаться Широкино, Пески, Гранитное, Опытное, Светлодарск, Крымское, Павлополь, Екатериновка и Луганское, а также частично Талаковка и Бердянское.

Соответствующий план "Донбасс.Реалии" получили от одного из источников.

По словам Бондаря, такой вариант разведения "рассматривается" как один из возможных.

"Но мы должны учитывать и то, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников - из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться, как минимум, в трехстороннем и в "нормандском формате", - подчеркнул он.

В планах - отвести вооружение и технику от трех участков вдоль линии разграничения на востоке Украины - в районе Петровского, Золотого и Станицы Луганской. Вблизи Станицы Луганской разведение войск состоялось этим летом, но боевики до сих пор не убрали с участка свои огневые точки и продолжают держать фортификацию на мосту через Северский Донец.

"Пока мы планируем завершить три участка, а в дальнейшем перейти, возможно, к другим вариантам, если они будут предложены украинской стороной или противоположной стороной. Пока обсуждение по другим участкам не проводилось", - заявил Бондарь.

Он рассказал о том, что представителей громады Золотого приглашали в Станицу Луганскую посмотреть на разведение, на то, как обеспечивается пропуск мирного населения через линию разграничения.

"На участках Золотое и Петровское мы готовы к разведению, готовы к тому, что выполним взятые на себя обязательства. В то же время противник постоянно проводит обстрелы. Даже вчера (7 октября - ред.), когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", - добавил замкомандующего штабом ООС.

Украинские военные следят за ситуацией, о провокационных обстрелах боевиков сообщают наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые проводят мониторинг будущих участков разведения.

"Если будут обстрелы, если это не будет прекращаться, то действительно разведении сил и средств будет откладываться, пока не будут соблюдены все условия, в том числе которые были определены министром обороны", - добавил он.

Замкомандующего штабом ООС также отметил, что уже есть "опыт работы в Станице Луганской, где несколько улиц попали в область разведения", пишети "Украинская правда".

"И так же Екатериновка. Около 120 человек остается в области разведения. Там будут работать все органы власти, будет работать Нацполиция, а также будет соответственно осуществляться мониторинг. ОБСЕ взяло на себя обязательство - мониторинг верификации этих участков. А украинская и российская стороны соответственно - зеркального отвода на 1 километр для каждой стороны", - резюмировал Бондарь. По материалам: Украинская правда, Радио Свобода, Зеркало недели. Украина