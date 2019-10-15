Прокурором Львовской области стала женщина

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил прокурором Львовской области Ирину Диденко. Об этом сообщается на сайте ГПУ во вторник, 15 октября.

Диденко 33 года, она окончила Одесскую национальную юридическую академию.

В органах прокуратуры работает с 2008 года: сначала - в прокуратуре Ивано- Франковской области, а затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

Ранее Руслан Рябошапка уволил прокуроров Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Днепропетровской областей.

По материалам Корреспондент.net