Прототип "марсианского корабля" SpaceX взорвался на испытаниях

Полноразмерный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался при проведении испытаний.

Как сообщается на сайте NASA, инцидент произошел на полигоне Бока Чика в штате Техас, во время испытания топливных баков ступени. Отмечается, что взрыв произошел при повышении давления в баках. Верхнюю переборку корпуса сорвало, а из ступени повалил густой белый дым от испарений криогенного вещества.

Отмечается, что перегородка корпуса упала где-то поблизости, но ее точное местоположение неизвестно.

В компании SpaceX заявили, что целью испытаний было довести систему до предела ее возможностей, так что такой результат не является абсолютно непредсказуемым.

Напомним, SpaceX разрабатывает новый носитель в рамках проекта Big Falcon Rocket (BFR). Предполагается, что он будет состоять из двух ступеней - стартовой Super Heavy и корабля Starship.

Комплекс должен будет способен вывести на орбиту более 100 тонн груза. Основатель SpaceX Илон Маск ожидает, что ракету можно будет использовать для полетов на Луну и Марс. По материалам УНИАН.