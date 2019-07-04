Путин уточнил условия переговоров с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин уточнил условия для конструктивных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Согласно мнению Путина, Зеленский должен выполнить свои предвыборные обещания, а именно по части Донбасса.

"Диалог возможен, если Зеленский начнет выполнять свои предвыборные обещания, включая установление прямых контактов с собственными соотечественниками в Донбассе, перестав называть их сепаратистами", - высказался российский лидер.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о приостановлении Москвой действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По материалам MIGnews.com.ua