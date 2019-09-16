Разумков: уровень поддержки Верховной Рады составляет 39%
2019-09-16 12:19
Нынешнюю ВР поддерживает 39% населения.
Об этом в ходе согласительного совета в ВР заявил спикер Дмитрий Разумков.
"За две недели работы, деятельность новоизбранного парламента поддерживают 39% украинцев", - заявил Разумков.
По его словам, предыдущий состав Верховной Рады поддерживали 4% украинцев (данные на момент роспуска парламента VIII созыва.
"Уровень поддержки Президента сейчас составляет 71%", - подчеркнул Разумков.
Ранее сообщалось, что на текущей неделе Рада полноценно будет работать два дня. По материалам ГолосUA