Разумков: уровень поддержки Верховной Рады составляет 39%

Нынешнюю ВР поддерживает 39% населения.

Об этом в ходе согласительного совета в ВР заявил спикер Дмитрий Разумков.

"За две недели работы, деятельность новоизбранного парламента поддерживают 39% украинцев", - заявил Разумков.

По его словам, предыдущий состав Верховной Рады поддерживали 4% украинцев (данные на момент роспуска парламента VIII созыва.

"Уровень поддержки Президента сейчас составляет 71%", - подчеркнул Разумков.

Ранее сообщалось, что на текущей неделе Рада полноценно будет работать два дня. По материалам ГолосUA