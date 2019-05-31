"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом мира

Журнал Forbes опубликовал список топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира в 2019 году. Список возглавил мадридский "Реал", который оценивается в 4,239 миллиарда долларов. На втором месте - "Барселона", ее стоимость - 4,021 миллиарда долларов. Замыкает тройку английский "Манчестер Юнайтед", который стоит 3,808 миллиарда долларов.

Топ-10 самых дорогих клубов мира

1. "Реал" - 4,239 млрд долларов

2. "Барселона" - 4,021

3. "Манчестер Юнайтед" - 3,808

4. "Бавария" - 3,024

5. "Манчестер Сити" - 2,688

6. "Челси" - 2,576

7. "Арсенал" - 2,268

8. "Ливерпуль" - 2,183

9. "Тоттенхэм" - 1,624

10. "Ювентус" - 1,512

По материалам УНИАН, Зеркало недели. Украина