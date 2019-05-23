Рейтинг доверия к Порошенко упал до 15%

Лишь 15% украинцев доверяют ушедшему президенту Петру Порошенко. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, Центром "Социальный мониторинг" и Институтом экономики и прогнозирования НАНУ, пишет Интерфакс- Украина.

Пр этом большинство украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому и ВСУ. Зеленскому в целом доверяют почти 58% (35,1% - скорее, доверяю, 23% - полностью доверяю). Пятый президент Украины Петр Порошенко вызывает доверие у 15% респондентов (11,3% и 3,7% соответственно).

ВСУ в целом доверяют более 64%, Национальной полиции - 30,7%, правоохранительным органам - 30,6%, Службе безопасности Украины - 29,9%. Уровень доверия прокуратуре в целом 18,4%, НАБУ - 15,3%. Нацбанку Украины доверяют 22,9% украинцев, Кабинету министров - 14,8%, политическим партиям - 13,3%, Верховной Раде - 10,3%.

Опрос проводился 10-18 мая в 24-х областях Украины и Киеве. Всего опрошено 2100 респондентов. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,31-2,18%.

Напомним, что еще 11 марта по результатам опроса группы "Рейтинг" стало известно, что Порошенко пользовался доверием 24% опрошенных. При этом уровень доверия к Зеленскому только повысился с 43%. По материалам Страна.ua