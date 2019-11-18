Россия обстреляла позиции ВСУ с воздуха, ранен боец - журналист

Возле села Сизое на Донбассе зафиксирован удар с воздуха, который осуществил российский безспилотник.

Россия нанесла удар вблизи села Сизое на Донбассе (Луганская область), один боец получил тяжелые ранения.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Он отметил, что этот населенный пункт находится вблизи границы с Россией.

- Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату. Один наш воин тяжело ранен, множественные осколочные ранения спины.

В штабе Операции объединенных сил эту информацию пока не прокомментировали. По материалам ICTV Факти