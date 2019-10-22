С начала суток на Донбассе ранены трое украинских военных

Российские оккупанты от начала суток 13 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один - боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР)", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды неподалеку Павлополя; возле Новотроицкого; около Новоселовки; недалеко от Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 7 обстрелов украинских позиций: недалеко от Золотого; трижды возле Зайцево; Южного; дважды в районе Новолуганского.

"На протяжении текущих суток в результате обстрелов ранения получили два военнослужащих Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование", - сообщили в штабе.

По материалам Укринформ.