СБУ считает организатором убийств украинских разведчиков генерала ФСБ Минаева

Организатором убийств украинских разведчиков в СБУ считают генерал- лейтенанта ФСБ РФ Дмитрия Минаева.

Об этом на брифинге заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает корреспондент Укринформа.

"Настоящим организатором этих убийств, в результате которых погибли и Александр Хараберюш, и Максим Шаповал, должен был быть ликвидирован еще один офицер украинской разведки, генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник Департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ, родившийся 18 октября 1966 года", - подчеркнул Грицак.

Он добавил, что в дни подрыва автомобилей Хараберюша и Шаповала Минаев "непосредственно находился на Донбассе... в так называемом "Центре специальных операций МГБ ДНР" в Донецке".

Как сообщалось, сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал погиб утром 27 июня 2017 года в Киеве в результате подрыва автомобиля. 7 сентября Президент Петр Порошенко вручил вдове руководителя спецрезерва Главного управления разведки Минобороны генерал-майора Максима Шаповала, которому присвоено звание Героя Украины посмертно, орден "Золотая звезда".