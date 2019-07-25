СБУ задержала танкер РФ, блокировавший украинские корабли в Керченском проливе

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

- СБУ совместно с военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, - говорится в сообщении.

Там пояснили, что военнослужащие пограничных войск ФСБ России незаконно, с применением оружия заблокировали движение украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала в Керченском проливе с помощью указанного танкера.

Следствие установило, что владельцы танкера NEYMA для сокрытия его причастности в нападении на украинские корабли изменили название на NIKA SPIRIT.

На задержанном танкере провели обыск по установлению фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве. По материалам ICTV Факти