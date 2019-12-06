Сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины

6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Укринформ, дата установлена согласно Постановлению Верховной Рады No3528-XII от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада Украины приняла закон "О Вооруженных Силах Украины", "Об обороне Украины", а 13 декабря - Концепцию обороны и строительства Вооруженных сил Украины, которые определили основные принципы и направления развития украинского войска.

Украина унаследовала от СССР одну из самых мощных группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но ни для кого не секрет, что за 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена.

На протяжении десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных сам в отчаянии бросал службу, не видя в армии никакой перспективы.

Кроме внутренних факторов, добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать огромное давление Москвы, которая всячески противились созданию в Украине дееспособных Вооруженных сил.

Все эти годы Москва действовала по-разному, в зависимости от внутриполитической ситуации как в Украине, так и в России. Сначала это были дипломатические средства (порой совершенно неприемлемы), а потом дошло и до открытой вооруженной агрессии.

После Революции Достоинства и начала военных действий на востоке Украины началась новая страница летописи украинских Вооруженных сил. Несмотря на тотальную разруху в армии, коррупцию, измены, потери и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость Родины, защитить свой народ от агрессора, а также восстановить обороноспособность Вооруженных сил.

Сейчас наша армия возобновила свою боеспособность, а Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2019, Вооруженные силы Украины по своей боеспособностью занимают 29-е место среди 136 стран.