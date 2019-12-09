"Северный поток-2" не смогут построить в намеченные сроки, - СМИ

Ранее планировалось до конца нынешнего года ввести объект в эксплуатацию

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" заявила о задержках с окончанием постройки газопровода.

В компании признали, что не смогут справиться в намеченные ранее сроки строительства, передает DW.

"Мы запланировали, что в ближайшие месяцы завершим проект согласно всем правовым и техническим нормам", - отметили в компании. Читайте также:Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2"

В компании также не смогли назвать точную дату окончания строительства трубопровода. Ранее планировалось до конца нынешнего года ввести объект в эксплуатацию.

В настоящее время проложено уже 2,1 тыс. км труб двух ниток газопровода. Еще осталось проложить около 300 км. По материалам "Фокус".