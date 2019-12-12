Скандинавские страны запустили общий газопровод

Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией.

На торжественных церемониях в Палдиски и Хельсинки в среду, 11 декабря, открыли эстонско-финский общий газопровод Balticconnector. Газовое сообщение открыли президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Финляндии Саули Ниинистьо.

Длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инко составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского Газпрома.

"Когда мы начали открывать рынок, цена на газ составляла 40 евро, и мы платили Газпрома примерно на 10 евро выше уровня цен в Западной Европе. Сегодня цена на газ составляет около 15 евро, и мы можем купить газ по той же цене, и в Западной Европе. и именно поэтому мы разработали газовый рынок и инфраструктуру - чтобы создать региональный газовый рынок, открытый для конкуренции со многими игроками рынка", - пояснил председатель правления эстонской компании Elering Таам Вескимьяги.

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вкладывает ЕС.

Как сообщалось, Польша и Словакия также планируют построить газопровод, который позволит диверсифицировать источники газа для всего региона Центральной и Восточной Европы. По материалам Зеркало недели. Украина