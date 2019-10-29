"Слуга народа" наймет адвоката для своих нардепов, подозреваемых в коррупции

Фракция "Слуга народа намерена нанять адвоката для представления в правоохранительных органах интересов своих депутатов, которые подозреваются в возможном коррупционном преступлении. Об этом на брифинге сообщил лидер фракции Давид Арахамия.

По его словам, нанятый "Слугой народа" адвокат по приглашению любого правоохранительного органа будет сопровождать нардепа из фракции. Вместе они будут сотрудничать со следствием.

Также Арахамия отметил, что на 100% уверен в невиновности своих коллег, подозреваемых в возможном получении 30 тыс. долл. взятки.

Вместе с тем, он считает, что расследование должно быть независимым, а правоохранительные органы сами разберутся с данной ситуацией.

Напомним, что в Офисе президента заподозрили 11 народных депутатов от "Слуги народа" в получении денег за то, чтобы провалить голосование за один из законопроектов на заседании финансового Комитета ВР.

Впоследствии САП открыла уголовное дело по факту возможного получения взятки в размере 30 тыс. долл. "слугами народа".

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия планировал представить общественности свидетеля по делу, однако позже заявил, что следствие выступает против. Также он и несколько членов финансового Комитета, в частности его глава Александр Дубинский, прошли проверку на полиграфе. По материалам InfoResist.