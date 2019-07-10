Смешко: На параді ми демонструємо світу, що у нас є могутня техніка. Але вона має бути на фронті

Президент під час війни дуже слушно вважає, що парад – дуже затратна частина бюджету, і що ці кошти варто направити в діючу армію, яка воює з ворогом.

Про це заявив лідер партії «Сила і Честь» Ігор Смешко під час ефіру програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Я не чув, щоб президент заявляв саме, що більше взагалі парадів не буде. Він просто під час війни дуже слушно, як на мене, вважає, що парад – дуже затратна частина [бюджету – ред.]. Ви знаєте, що це – кошти. Що це відволікає особовий склад. Думаю, під час війни це слушне рішення верховного головнокомандувача, щоб направити ці кошти в діючу армію для забезпечення військовослужбовців, які воюють з ворогом. Думаю, не йдеться про те, що у нас узагалі парадів більше не буде», — сказав Ігор Смешко.

Лідер партії «Сила і Честь» нагадав, що військову техніку треба не демонструвати, а відправляти на фронт. «Згадайте Іловайськ, згадайте той парад, на якому йшла прекрасна техніка, якої якраз не вистачало там, на фронті. Бачили Нацгвардію, що була екіпірована краще, аніж Збройні Сили? Якщо ви спілкуєтеся з офіцерами, які на передовій, то знаєте: всі п’ять років у нас доставлялася туди ремонтована техніка: із трьох доходила одна. І в цей час ми демонструємо світу на параді, що у нас є могутня техніка. Так, є. Але вона має бути на фронті», — наголосив Ігор Смешко.