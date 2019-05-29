США продолжат поставлять Украине вооружения

США в условиях продолжающегося военного конфликта в Донбассе продолжат снабжать украинскую армию оружием.

Об этом заявил в ходе интерне- конференции во вторник, 28 мая, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, "Украина, как и любая другая страна, имеет право на самооборону" и президент США Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, решил помочь ей.

Волкер подчеркнул, что целью США является достижение мира на востоке Украины и что основой для мирного урегулирования конфликта в этом регионе служат Минские соглашения. Одновременно он призвал Россию, которая официально не считает себя стороной конфликта,

В Киев 30 мая прибудут министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, которые намерены обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность возобновления минского мирного процесса в так называемом нормандском формате. Об этом сообщает онлайн-издание РБК-Украина со ссылкой на посла Киева в ФРГ Андрея Мельника.

По данным ООН, в вооруженном конфликте на востоке Украины за прошедшие пять лет погибли около 13 тысяч человек. Владимир Зеленский 28 мая посетил находящуюся в зоне конфликта станицу Луганскую, чтобы лично ознакомиться с условиями жизни украинских военнослужащих.

Во время предвыборной кампании Зеленский не раз заявлял, что собирается сделать окончание войны в Донбассе своей первостепенной задачей на посту главы государства. Об этом сообщает Deutsche Welle. По материалам Електронні Вісті