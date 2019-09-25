Стало известно количество уклонистов в Киеве

Военные комиссариаты по Киеву передали в полицию 34930 дел по розыску лиц, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу.

Об этом рассказал военный комиссар Киевского городского военного комиссариата полковник Сергей Клявлин, сообщает "Укринформ".

"34930 дел мы передали в Национальную полицию, для того чтобы их (призывников) разыскали, а при необходимости внесли в Единый реестр досудебных расследований. Это те люди, которые систематически уклоняются от призыва на срочную военную службу", - сказал Клявлин.

По его словам, полиция открыла четыре уголовных производства против граждан, которые уклонялись от призыва длительное время.