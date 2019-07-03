Суд арестовал полицейского, подозреваемого в убийстве соратника Гриценко

Суд принял это решение после апелляции полиции.

Хмельницкий апелляционный суд 3 июня арестовал на 60 суток полицейского, которого подозревают в жестоком избиении соратника Гриценко Александра Комарницкого.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Винницкой области.

Правоохранителя арестовали без права внесения залога. Суд принял это решение после апелляции полиции. Ранее подозреваемому выбрали круглосуточный домашний арест.

Согласно ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса подозреваемому полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что его соратника из Винницы Александра Комарницкого избили полицейские из-за отказа быть свидетелем по делу изъятия оружия.

24 июня Комарницкий умер после 12-дневного пребывания в коме. По материалам UA1.com.ua