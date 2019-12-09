Суд Москвы приговорили бывшего нардепа Украины Рудьковского к двум годам колонии

Московский городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, которого обвиняли в нападении на посольство РФ в Киеве в 2014 году. В России утверждают, что Рудьковский признал свою вину.

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре суда.

Таким образом, экс-депутата Верховной Рады признали виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ). Речь идет о российском посольстве в Киеве.

По данным росСМИ, судебный процесс в отношении Рудьковского прошел без исследования доказательств. Ведь он якобы признал вину и раскаялся.

Напомним также, что Николай Рудьковский был заочно арестован в РФ 26 мая 2016 года по делу о нападении на российское посольство. 28 сентября 2018 года он был задержан в Москве и помещен под стражу. Адвокаты утверждают, что их подзащитный не скрывался от следствия и ничего не знал о возбуждении против него уголовного дела.

Согласно заявлению российских следователей, 14 июня 2014 года Рудьковский "принимал участие в порче имущества посольства России в Киеве, которое закидывали камнями, яйцами, краской". Ущерб зданию оценили в около 15 млн рублей.

Ранее адвокаты сообщал о том, что Рудьковский частично признает вину. В частности, он признает, что бросил один камень в здание посольства, который в итоге не долетел. Вместе с тем, утверждают его защитники, экс-депутат был вынужден сделать это "под давлением толпы", поэтому квалификацию "в составе группы", он отрицает. По материалам: Интерфакс, Зеркало недели. Украина