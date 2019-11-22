СУтки в ООС: 6 обстрелов на Донбассе, ранены 3 бойца ВСУ
21 ноября боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получили 3 бойца ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, был зафиксирован огонь из ПТРК", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела позиций Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили два обстрела позиций ВСУ.
"Вчера, 21 ноября, в результате обстрелов, боевые травмы получили 3 военнослужащих из состава Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 22 ноября, боевики огневой активности не проявляли. Потерь не зафиксировано.
Как известно, в ночь на 21 июля стартовал период бессрочного перемирия на Донбассе, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. С тех пор боевики практически ежедневно нарушают режим прекращения огня. По материалам ATR.ua