Сутки в ООС: боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, есть раненые
11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского и Авдеевки - с СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:
дважды неподалеку Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского и дважды у Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вчера, 11 декабря, ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил.
С начале 12 декабря российский оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.